Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına hız kesmeden başlayan Beşiktaş'ta ilk ayrılık yaşanmak üzere...
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına hız kesmeden başlayan Beşiktaş'ta ilk ayrılık yaşanmak üzere...
Akşam'ın haberine göre siyah-beyazlılar, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar ile vedalaşacak.
Ayrılığın sebebi olarak ise Kamerunlu golcünün son haftalarda kendini riske etmeyip gelecek sezon için maaşına zam istemesi olduğu ortaya çıktı.
Zam talebine karşı çıkan yönetim, Aboubakar'ın yerine arayışlarına başladı ve alternatif ismi de belirledi.
THOMAS HENRY HAREKATI!
Hücum bölgesine ilk adayın Belçika ekibi Leuven'de forma giyen Thomas Henry olduğu bildirildi.
Bu sezon Belçika Pro League'de 31 maça çıkan Fransız forvet 21 gol atıp 6 da asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.