Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Akşam'ın haberine göre siyah-beyazlılar, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar ile vedalaşacak.

Ayrılığın sebebi olarak ise Kamerunlu golcünün son haftalarda kendini riske etmeyip gelecek sezon için maaşına zam istemesi olduğu ortaya çıktı.