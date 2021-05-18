Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Son dakika spor haberleri: 'tan golcü bombası! 'ın yerine geliyor

'ta Vincent 'ın yeni sözleşme için maaşına zam istemesi transferi çıkmaza sokmuştu. Siyah-beyazlı kurmaylar, geride bıraktığımız sezonun son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Santfor transferi için düğmeye basan , aradığı golcüyü 'da buldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 10:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına hız kesmeden başlayan 'ta ilk ayrılık yaşanmak üzere...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Akşam'ın haberine göre siyah-beyazlılar, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vincent ile vedalaşacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Ayrılığın sebebi olarak ise golcünün son haftalarda kendini riske etmeyip gelecek sezon için maaşına zam istemesi olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Zam talebine karşı çıkan yönetim, 'ın yerine arayışlarına başladı ve alternatif ismi de belirledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

THOMAS HENRY HAREKATI!
Hücum bölgesine ilk adayın ekibi Leuven'de forma giyen Thomas Henry olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Bu sezon Pro League'de 31 maça çıkan Fransız forvet 21 gol atıp 6 da asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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