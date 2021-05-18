Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a sevgi seli!

Son dakika spor haberi: maçı öncesi 'a sevgi seli!

Son dakika spor haberi... ’nın finalinde İzmir’de -TAV ’la karşılaşacak şampiyonu ’ı dev maça taraftarı uğurladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 20:09
Son dakika spor haberi: Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a sevgi seli!

Corona virüsü pandemisine alınan önlemler kapsamında takımı tribünde destekleyemeyecek yüzlerce taraftar, siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelin önüne akın etti. Taraftarlar kafile otelden ayrılmadan önce, "Şampiyon" tezahüratları yapıp meşaleler yaktı. otelden ayrılıp stada giderken ise coşku doruğa ulaştı. Beşiktaş Başkanı , yöneticilerle birlikte takım ayrılırken otelin çıkış kapısında bekleyip futbolcuları tek tek stada uğurladı. Güvenlik barikatını aşabilen bazı taraftarlar futbolcular otobüse binerken hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarın yoğun ilgisine maruz kalan Başkan Çebi, fotoğraf isteklerini kırmadı. Çebi, bu esnada korkup ağlayan Miran ismindeki küçük bir taraftarı da teselli etti. Beşiktaş kafilesi, emniyetin yoğun güvenlik önlemleriyle taraftarın meşaleleri eşliğinde otelden ayrıldı.

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