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Kalmak istiyorum

“Beşiktaş benim için çok özel bir kulüp. Avrupa’da ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Ben burada kalmak ve ’nde oynamak istiyorum!”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Kalmak istiyorum
Beşiktaş'ta sezonun son bölümünde forma giyemeyen şampiyonluk sonrası TRT Spor'a konuştu. Beşiktaş'ın kendisi için çok özel bir kulüp olduğunu belirten Kamerunlu forvet, "Avrupa'da ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Zor bir dönemde, zor bir sözleşme kabul ettim. Çok fazla şeyin üstesinden geldim. Şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden bir şeyler olmuyor. Buraya insanları mutlu etmek için geldim. Beşiktaş'a beni bir daha getirdikleri için başkana, menajerime teşekkür ederim" dedi ve şöyle devam etti.

30 MAÇ MADDESİNİ BİLMİYORDUM

'da oynamıyordum. Yeniden Beşiktaş'a döndüm ve oynamaya başladım. Futbolda hedefim şampiyonluktur. Hayatta ise oğluma iyi baba olmak. Beşiktaş olarak hedefimiz vardı. Futbolcu bireyseldir. Biz üstümüze düşeni yaptık ve grup olarak başardık. Şampiyonlukta aşçıya kadar herkesin emeği var. Bütün taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Milli takımdan döndükten sonra 30 maç maddesini öğrendim. Daha öncesinde bilmiyordum. Ben burada kalmak istiyorum, 'nde oynamak istiyorum."

HER HAFTA MR ÇEKTİRİYORUM

gittim, sakatlandım. MR çekildi, 6 mm açık gözüktü. 'da da MR çekildi, doktorlar da 6 mm açıklık gördü. 2-3 hafta toplamda 4 haftalık süreden bahsedildi. Ben fedakarlık yapmak istedim, takım arkadaşlarım da bunu istedi. maçı sonrası MR çekildim yeniden ödem ve kanama görüldü. Her hafta MR'a giriyorum.

HOCA GEREĞİNİ YAPTI

yapması gerekeni yaptı, takıma enerjisini yansıttı. Bu şampiyonlukta çok fazla kişinin emeği var. Herkes bir şey yapmaya çalıştı, herkes içtendi. Tanrı bunları gördü ve sorunda da bize bu şampiyonluğu armağan etti.

Milli TAKIMDA YOKUM

finalinde oynamayacağım. Sakatlığımı yavaş yavaş biraz daha az hissediyorum. Milli takıma da haber verdim, oynayamayacağımı söyledim. Beni çağırmamalarını istedim.

OĞUZHAN ÖZYAKUP ÇALIŞMAYI SEVMIYOR

Takımdaki en çalışkan oyuncu , çok yetenekli ama çalışmayı sevmiyor. Kevin N'Koudou benim kardeşim. Rosier ve N'Koudou'yu kalbimde hissediyorum. Beşiktaş'ın dışında ve 'u beğeniyorum. Trabzonspor'un kalecisi 'ı beğeniyorum.

SON 45 DAKİKAYI İZLEYEMEDİM

Göztepe maçında ikinci yarıyı izleyemedim. Odama dua etmeye gittim. Güçlü bir inancım var, böyle yaşarım. Geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. Öyle de oldu, öyle de olması lazımdı. Biz bu şampiyonluğu hak ettik.

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