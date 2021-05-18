30 MAÇ MADDESİNİ BİLMİYORDUM
Porto'da oynamıyordum. Yeniden Beşiktaş'a döndüm ve oynamaya başladım. Futbolda hedefim şampiyonluktur. Hayatta ise oğluma iyi baba olmak. Beşiktaş olarak hedefimiz vardı. Futbolcu bireyseldir. Biz üstümüze düşeni yaptık ve grup olarak başardık. Şampiyonlukta aşçıya kadar herkesin emeği var. Bütün taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Milli takımdan döndükten sonra 30 maç maddesini öğrendim. Daha öncesinde bilmiyordum. Ben burada kalmak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum."
HER HAFTA MR ÇEKTİRİYORUM
Milli takıma gittim, sakatlandım. MR çekildi, 6 mm açık gözüktü. İstanbul'da da MR çekildi, doktorlar da 6 mm açıklık gördü. 2-3 hafta toplamda 4 haftalık süreden bahsedildi. Ben fedakarlık yapmak istedim, takım arkadaşlarım da bunu istedi. Sivas maçı sonrası MR çekildim yeniden ödem ve kanama görüldü. Her hafta MR'a giriyorum.
HOCA GEREĞİNİ YAPTI
Sergen Hoca yapması gerekeni yaptı, takıma enerjisini yansıttı. Bu şampiyonlukta çok fazla kişinin emeği var. Herkes bir şey yapmaya çalıştı, herkes içtendi. Tanrı bunları gördü ve sorunda da bize bu şampiyonluğu armağan etti.
Milli TAKIMDA YOKUM
Kupa finalinde oynamayacağım. Sakatlığımı yavaş yavaş biraz daha az hissediyorum. Milli takıma da haber verdim, oynayamayacağımı söyledim. Beni çağırmamalarını istedim.
OĞUZHAN ÖZYAKUP ÇALIŞMAYI SEVMIYOR
Takımdaki en çalışkan oyuncu Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup çok yetenekli ama çalışmayı sevmiyor. Kevin N'Koudou benim kardeşim. Rosier ve N'Koudou'yu kalbimde hissediyorum. Beşiktaş'ın dışında Alanyaspor ve Trabzonspor'u beğeniyorum. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı beğeniyorum.
SON 45 DAKİKAYI İZLEYEMEDİM
Göztepe maçında ikinci yarıyı izleyemedim. Odama dua etmeye gittim. Güçlü bir inancım var, böyle yaşarım. Geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. Öyle de oldu, öyle de olması lazımdı. Biz bu şampiyonluğu hak ettik.