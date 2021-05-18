İnanarak başardık!

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuştu. Duygularını tarif edecek kelime bulamadığını belirten Brezilyalı, "Beni buraya getiren yönetime, takıma alan hocamıza, kucaklayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize yemek yapanlar, çamaşırlarımızı yıkayanlar gibi katkıları olanlar var. Hayatta mücadele ederken, arkadaşlarım ve akrabalarıma yardım ederken inanç konusunda bir şeyler vermek isterken inancım benim yanımda oldu" dedi ve şöyle devam etti:



DUYGU BOŞALMASI YAŞADIM



"Ben şampiyonluğa çok inandım. Tanrıya şükretmeyi hiç bırakmadım. Başından beri dualarımda şampiyonluk vardı. Şampiyonluk için tüm takım olarak inandık şükrettik, çok çalıştık; sonunda başardık. Bu şampiyonluktan elde ettiğim tüm primleri, bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Bu şampiyonluğun faydasından bu şekilde birçok insan faydalanacak. Maç sonu gözyaşlarımı tutamadım. Hakem son düdüğü çalıp Türkiye şampiyonu olduğumu anladığım anda bir duygu boşalması oldu. O anı tarif etmem zor."



Türkiye beni F.Bahçe ile tanıdı, en ciddi teklifi Beşiktaş yaptı.

Son 10 senede aldığım en iyi karar Beşiktaş'a transfer olmak.

Türkiye, yabancıları ve onların dinlerini iyi karşılayan bir ülke

İnsanlar hep inanmalı, Tanrı herkesi ve Türkiye'yi korusun.

Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kanında şampiyonluk var.

Talisca bana "Ona söyleyin, yavaş oynasın" diye mesaj yolladı.

Son maçımız bitene kadar 'Artık şampiyonuz' diyemedim.

Kupada hakem düdüğünü çaldığında umarım kupayı biz alırız.