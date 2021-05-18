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Son dakika spor haberi: Josef'ten anlamlı hareket! "Kazandığım primleri..."

Son dakika spor haberi... ’ın şampiyonluğunda kilit rol üstlenen Josef, yönetimin vereceği primi hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Josef'ten anlamlı hareket! "Kazandığım primleri..."

Sezon başında bedelsiz olarak geldiği 'ta şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan bir kez daha gönülleri fethetti. 'a konuşan Brezilyalı yıldız, "Şampiyonluktan elde ettiğim primleri, bir hayır kurumuna bağışlayacağım" dedi. İşte Josef'in sözleri:

O ANDA DUYGU BOŞALMASI OLDU
" maçında hakem son düdüğünü çaldığında ve şampiyon olduğumu idrak ettiğim anda, bir anda duygu boşalması oldu. O anı tarif etmem çok zor. Yıllardır bu anı bekliyordum."

PORTO'DAN SONRA KUPA ALAMADIM
"'da şampiyonluklar elde ettikten sonra hiçbir takımda kupa kazanamadım. Devamlı ikinci oldum, finallerde kaybettim. Bu durum benim üzerimde çok büyük bir yük oluşturdu."

FENERBAHÇE DE ÇOK BÜYÜK CAMİA
"Son 10 yılda aldığım en iyi karar Beşiktaş'a transfer olmaktı. ve Beşiktaş, ikisi de büyük camialar. Karşılaştırma kabul etmeyecek iki takım. İkisi de çok büyük."

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