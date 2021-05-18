Haberler Beşiktaş Dorukhan’a son teklifi yapacağız

Dorukhan’a son teklifi yapacağız

Asbaşkanı , sözleşmesi son eren Dorukhan Toköz'le ilgili 'a konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Dorukhan’a son teklifi yapacağız
Asbaşkanı , sözleşmesi son eren Dorukhan Toköz'le ilgili 'a konuştu. Kocadağ, "Dorukhan ile alakalı görüşmelerimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Son kez bir teklif yapacağız. Dorukhan sevdiğimiz bir kardeşimiz" ifadelerini kullandı. Başarılı yönetici 'nı da çok önemsediklerini belirterek şöyle devam etti: "Teknik ekibimiz de, camiamız da kupayı çok önemsiyor. İnşallah kupayı da alıp müzemize götüreceğiz. Şampiyon kadronun iskeletini tutmak istiyoruz. Girişimlerimizi yaptık. Yeni oyuncuları, Beşiktaş'a 'nde değer katacak oyuncuları, gelecek sezon bizi şampiyonluğa götürebilecek oyuncuları bünyemize katacağız."
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