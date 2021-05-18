Dorukhan’a son teklifi yapacağız

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sözleşmesi son eren Dorukhan Toköz'le ilgili A Spor'a konuştu. Kocadağ, "Dorukhan ile alakalı görüşmelerimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Son kez bir teklif yapacağız. Dorukhan sevdiğimiz bir kardeşimiz" ifadelerini kullandı. Başarılı yönetici Türkiye Kupası'nı da çok önemsediklerini belirterek şöyle devam etti: "Teknik ekibimiz de, camiamız da kupayı çok önemsiyor. İnşallah kupayı da alıp müzemize götüreceğiz. Şampiyon kadronun iskeletini tutmak istiyoruz. Girişimlerimizi yaptık. Yeni oyuncuları, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde değer katacak oyuncuları, gelecek sezon bizi şampiyonluğa götürebilecek oyuncuları bünyemize katacağız."