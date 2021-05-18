Abou yanlış bir şey yapmaz

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Aboubakar'ın "bilerek oynamadığı" yönündeki iddiaları için "Aboubakar, doktorun raporuna göre sakat. Sakat denen bir oyuncu oynatılır mı? Böyle üst düzey bir profesyonelin yanlış bir şey yapacağına inanmıyorum. Ayrıca maaş konusunda da Aboubakar'ı zorlamadık. Şartları sunduk, o da kabul etti" yorumunu yaptı. Torunoğulları, Ghezzal için "Şampiyon bir takımın oyuncusu. Rachid'in hakkını vermeye çalışacağız, vereceğiz. Karşımıza çok enteresan rakamlar çıkarsa yapacak bir şey yok" ifadesini kullandı.



MENEMEN YEDİK İMZAYI ATTIRDIK



Konoplyanka ile görüşmek için Dinyeper'e gitmiştik. Babası 'kaju' istedi görüşmeden önce. Kaju alıp görüşmeye gittik. En kolay transferimiz Josef, en zoru Mensah oldu. Josef ile pazarlık yaparken oturduk menemen yedik. Menemenden sonra anlaştık. 'Ağabey keşke parasını ben verseydim, maaşım nereden nereye geldi' dedi. Öyle pazarlık yapmıştım.