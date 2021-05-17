Haberler Beşiktaş Valentin Rosier: Böyle taraftar görmedim

: Böyle taraftar görmedim

: İlk kez böyle bir duygu yaşıyorum. Böyle bir taraftar hiç görmedim. Rachid Ghezzal: Sıra dışı bir sevinç. Hepimiz kardeş gibiyiz. Burada çok mutluyum.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Valentin Rosier: Böyle taraftar görmedim

Valentin Rosier: İlk kez böyle bir duygu yaşıyoruz. Takımın çoğunluğu kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk yaşadı. Pes etmedik. Taraftarın verdiği destek inanılmaz. Böyle taraftar görmedim. karşılaşmasından sonra gerçekten yıkılmıştım. Her şey elimizden gidecek diye çok korktum.

Ghezzal: Çok sıra dışı bir duygu yaşıyoruz. Sezona iyi başlayamamıştık ama kademe kademe performansımızı yükselttik. Bu şampiyonluğun bize yaşattığı keyif bambaşka bir mutluluk oldu. İmzayı attığım günden itibaren takım içindeki uyumu hissettim. Kardeşlik duygusu yakaladık. Bir oyuncuyu diğerinden ayıramam.

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