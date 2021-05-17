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Son dakika transfer haberi: ilk transferini yaptı! 5 yıllık anlaşma

Son dakika transfer haberi: 'in 20220-21 sezonu şampiyon olarak tamamlayan hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Geleceğin kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar ilk transferini de gerçekleştirdi. , genç futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:16
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 yıllık anlaşma

Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan , transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 yıllık anlaşma

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışında da ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 yıllık anlaşma

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU!

Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 yıllık anlaşma

Potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 yıllık anlaşma

BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK ANLAŞMA!

Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışılırken oyuncuya ilerleyen günlerde 5 yıllık sözleşme imzalatılması planlanıyor.

BESAR GUDJUFI KİMDİR?

Besar Gudjufi, 16 yaşında Makedonyalı futbolcu... Belasica Strumica takımında forma giyiyyor. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu forvet arkası ve sağ kanat da oynayabiliyor.

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