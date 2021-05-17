Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

Süper Lig'de 2020-21'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan siyah-beyazlılar, güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı.
Süper Lig'de 2020-21'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan siyah-beyazlılar, güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı.
Kara Kartal, daha önce de gündemine giren isimlerden olan Simy transferinde bir kez daha harekete geçti.
Crotone formasıyla Serie A'da sezonun bitimine 2 hafta kala 20 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, 1.5 milyon euro'luk bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefleyecek.