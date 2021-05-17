Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü 'a!

Şampiyon , gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. ’ın ’da 20 gol sevinci yaşayan Nijeryalı yıldızla görüştüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların 'nde mücadele edecek olması transferde elini güçlendiriyor. İşte o isim ve Kartal'ın transferi bitirmeyi amaçladığı bonservis bedeli...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

Süper Lig'de 2020-21'i şampiyon tamamlayan , gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. 'ne direkt katılacak olan siyah-beyazlılar, güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

, daha önce de gündemine giren isimlerden olan Simy transferinde bir kez daha harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

Crotone formasıyla 'da sezonun bitimine 2 hafta kala 20 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmayı planlayan , 1.5 milyon euro'luk bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefleyecek.

Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

Crotone'nun gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olmasından dolayı 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibinden ayrılması beklenen 29 yaşındaki futbolcunun 'a sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

Belçika ve Fransa'dan da teklifler alan yıldız futbolcunun 'nde sahne alacak olmasından dolayı siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

328 MAÇ 115 GOL 20 ASiST
Kariyerinde 3 farklı takımla forma giyen Simy, 328 resmi maça çıktı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 115 gol, 20 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 1 kez kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 21 defa sarıyla cezalandırıldı.

Son dakika spor haberleri: Transfere sıcak bakıyor! Nijeryalı golcü Beşiktaş'a!

Simy, bu sezon Crotone formasıyla 36 maçın tamamına çıktı. Nijeryalı, bu karşılaşmalarda 20 kez ağları sarstı, 2 de asist yaptı.

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