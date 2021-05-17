Haberler Beşiktaş İstanbul Beşiktaş'ı bekliyor! İşte kutlama tarihi

'ı bekliyor! İşte kutlama tarihi

'de 'yi mağlup ederek averajla şampiyonluğa ulaşan 'ta büyük bir sevinç yaşanıyor. 'nda 'u da mağlup edip çifte kupayı almak isteyen siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamasının tarihi belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
İstanbul Beşiktaş'ı bekliyor! İşte kutlama tarihi

'de şampiyonluğunu ilan eden ve Ziraat Türkiye Kupası finalini yine İzmir'de oynayacak olan siyah-beyazlı takımı taraftarları evinde çifte şampiyonlukla bekliyor. Kulüpten oyuncuların gözyaşlarıyla yayınlanan videoda "Bekle bizi " ifadesi kullanıldı. Taraftarlar, gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

KUTLAMA 19 MAYIS'TA 19.03'TE
, lig şampiyonluğunu 'nda kutlayacak. Çifte bayram yapacak olan siyah-beyazlılar, kutlama törenini saat 19.03'te başlatacak. Başkan Çebi, "Bu işi 19 Mayıs'ta 19.03'te yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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