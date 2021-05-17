İstanbul Beşiktaş'ı bekliyor! İşte kutlama tarihi

İzmir'de şampiyonluğunu ilan eden ve Ziraat Türkiye Kupası finalini yine İzmir'de oynayacak olan siyah-beyazlı takımı taraftarları evinde çifte şampiyonlukla bekliyor. Kulüpten oyuncuların gözyaşlarıyla yayınlanan videoda "Bekle bizi İstanbul" ifadesi kullanıldı. Taraftarlar, gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



KUTLAMA 19 MAYIS'TA 19.03'TE

Beşiktaş, lig şampiyonluğunu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlayacak. Çifte bayram yapacak olan siyah-beyazlılar, kutlama törenini saat 19.03'te başlatacak. Başkan Çebi, "Bu işi 19 Mayıs'ta 19.03'te yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.