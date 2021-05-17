Gerçek kahraman Sergen Yalçın!

Siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın, kulübün altyapısından yetişip hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Sıkıntılı başlayan ve birçok sorunla devam eden sezon, mutluluk gözyaşlarıyla bitti. Beşiktaş'a oynattığı futbolla kamu oyunun da takdirini kazanan başarılı çalıştırıcı, ayrıca Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan 3. yerli hoca oldu. Yalçın, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'ten sonra bu başarıyı yakaladı. Futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı takımla 3 şampiyonluk yaşayan usta çalıştırıcı için mehtiyeler dizildi. 2008'de dilden dile yayılan "Sergen attı, şampiyonluk geldi" yine hatırlandı. Beşiktaşlı taraftarlar "Sen tam bir efsanesin", "Sergen varsa, şampiyonluk var", "Hayallerin gerçek kahramanı"yorumlarını yaptılar.