Haberler Beşiktaş Gerçek kahraman Sergen Yalçın!

Gerçek kahraman !

Alt yapısında yetiştiği ’ta hem futbolcu hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olan ’a methiyeler dizildi. Usta hoca en çok konuşulan isimlerden oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Gerçek kahraman Sergen Yalçın!

Siyah-beyazlı takımda , kulübün altyapısından yetişip hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Sıkıntılı başlayan ve birçok sorunla devam eden sezon, mutluluk gözyaşlarıyla bitti. 'a oynattığı futbolla kamu oyunun da takdirini kazanan başarılı çalıştırıcı, ayrıca Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan 3. yerli hoca oldu. Yalçın, ve 'ten sonra bu başarıyı yakaladı. Futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı takımla 3 şampiyonluk yaşayan usta çalıştırıcı için mehtiyeler dizildi. 2008'de dilden dile yayılan "Sergen attı, şampiyonluk geldi" yine hatırlandı. Beşiktaşlı taraftarlar "Sen tam bir efsanesin", "Sergen varsa, şampiyonluk var", "Hayallerin gerçek kahramanı"yorumlarını yaptılar.

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