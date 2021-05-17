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ikinci kupa için aynı sahada!

'in şampiyonu , 'nı da kazanmak için yine 'nda ter dökecek. Beşiktaş, ile ligde oynadığı iki maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:50
Beşiktaş ikinci kupa için aynı sahada!

'de sezonu şampiyon tamamlayan , finalinde yarın Fraport TAV ile 'de karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği 'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. 'a çifte kupayla dönmenin hesabını yapan siyah-beyazlı ekip, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak.

Sezonu kapattıkları açıklanan , ve 'ın yanı sıra, ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan 'in yarınki mücadelede görev yapması beklenmiyor.

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