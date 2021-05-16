Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'dan Arda Turan'a flaş cevap! İşte o paylaşım

Son dakika spor haberleri: 'ta Kevin N'Koudou'dan 'a flaş cevap! İşte o paylaşım

'de şampiyonluğa ulaşan 'ın yıldız ismi Kevin N'Koudou, -Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan 'a cevap verdi. Fransız futbolcunun Arda'ya verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 12:51
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'dan Arda Turan'a flaş cevap! İşte o paylaşım

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ile arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.

40. haftada oynanan -Beşiktaş derbisini 3-1 kazanan sarı-kırmızılılarda maçın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesinde "" (Benim evimde değil) ifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.

Bu paylaşım çok konuşulurken, Beşiktaşlı N'Koudou'dan Arda'ya cevap geldi. Fransız futbolcu şampiyonluğun ardından paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine, "" (Bizim evimizde daha iyi) yazarak kahkaha emojisi kullandı.

N'Koudou'nun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım:

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