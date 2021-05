Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'dan Arda Turan'a flaş cevap! İşte o paylaşım

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş ile Galatasaray arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.

40. haftada oynanan G.Saray-Beşiktaş derbisini 3-1 kazanan sarı-kırmızılılarda Arda Turan maçın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesinde "Not in my house" (Benim evimde değil) ifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.

Bu paylaşım çok konuşulurken, Beşiktaşlı N'Koudou'dan Arda'ya cevap geldi. Fransız futbolcu şampiyonluğun ardından paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine, "Better in our house" (Bizim evimizde daha iyi) yazarak kahkaha emojisi kullandı.

N'Koudou'nun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım: