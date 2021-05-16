Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası Bursa'da olay çıktı! Taraftarlar tekme tokat kavga etti

Son dakika spor haberleri: 'ın şampiyonluğu sonrası 'da olay çıktı! Taraftarlar tekme tokat kavga etti

'nın ilçesinde 'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen siyah-beyazlı taraftarlar ile diğer takımın taraftarları birbirine girdi. Tekme tokat kavga eden taraftarlara polis ekipleri müdahale etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 08:49
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası Bursa'da olay çıktı! Taraftarlar tekme tokat kavga etti

'da 'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar, diğer taraftarlarla tekme tokat kavga etti. Kavga etme anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'nın ilçesinde meydana geldi. Beşiktaş'ın 'in son haftasında 'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek . lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar 'nin olduğu gibi Bursa'nın da birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere çıkarak kutlama yaptı. Yurdun birçok noktasında kutlamalar polisin uyarısı ve müdahalesiyle dağılırken, İnegöl ilçesinde Beşiktaş ve diğer taraftarlar karşı karşıya geldi.

Kutlama yapmak için sokağa çıkan taraftarlar, polisin ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Karşı karşı gelen taraftarlar biranda tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beşiktaşlı taraftarları ile diğer taraftarlar arasında arbede yaşarken, olaya çok sayıda polis müdahale etti.

Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri taraftarları ulaştırarak evlerine gitmesini sağladı.

SON DAKİKA