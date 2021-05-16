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Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü 'de çifte kupa peşinde!

'in son maçında 'yi yenerek 'de şampiyonluğunu ilan eden , 'ni de İzmir'de oynayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk kez İzmir deplasmanında boy gösteren , 'den 2 kupayla dönmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 12:25
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın İzmir'de çifte kupa peşinde!

Teknik Direktörü , siyah-beyazlı takımda tarih yazdı. Altyapısından yetiştiği takımı şampiyon yapan ilk teknik adam olan Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 'e ilk kez ayak bastı ve şampiyonluğu kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın deplasmanında oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takıma imza atan başarılı teknik adam, Beşiktaş'ın başında 55 lig maçına çıkarken, İzmir deplasmanında ilk kez boy gösterdi. temsilcisiyle çıktığı 90 dakikanın sonunda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 'deki 16. şampiyonluğunu ilan ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın da, ilk kez teknik Beşiktaş Teknik Direktörü olarak gittiği İzmir'den şampiyonlukla döndü. Salı günü 'nda ile 'nde karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda hedef çifte kupa.

SERGEN YALÇIN'IN TATİL ROTASI
Her tatilinde ilk rotası İzmir olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında gittiği İzmir'den çifte kupayla dönmenin hedefinde. Şampiyonluğu kazanan siyah-beyazlılar, daha önce 2008-2009 yılında yönetiminde ligi hem lig hem de şampiyonluğuyla tamamlamıştı. Şu anda 'ın başında olan Mustafa Denizli, Göztepe maçı öncesinde Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele gelerek Sergen Yalçın'la bir araya gelmiş ve başarı dilemişti.

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