Son dakika spor haberi: Spor yazarları Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi!

Bu talihsizlikte başarıyı yakalamak çok önemli çünkü futbolda kimse denizdeki fırtınayla ilgilenmez. Tekneyi limana yanaştırıp yanaştırmadığını göz önüne alırlar. Sergen Yalçın, eldeki sıkıntılar ve kısıtlı kadroya rağmen yüksek verim aldı. Güçlü oyunun en önemli mimarlarından Aboubakar'ın 10 haftaya yakın olmaması, Josef'in, Atiba'nın, Rosier'in, Vida'nın, Welinton'un, Rıdvan, Ersin ve en önemlisi de son haftalarda takımda sorumluluk alan şampiyonlukta en önemli pay sahibi olan Ghezzal'ın da hakkını vermek gerekir.
Futbolda istikrar, öğrenmek ve uygulama becerisiyle gelir. 'Bunu pratiğe geçiren Sergen Yalçın, elde edilen büyük başarıda ve şampiyonlukta oyuncu değil takımın kahraman olduğu, içinde de oyuncuların yer aldığı çok önemli bir takım kurgusu yarattı. Günlük, doğaçlama performansla kahramanlaşan oyuncular değil, oyunu değerli kılan merkezinde her oyuncunun kahramanlaştığı güçlü bir oyun yapısı oluşturdu.' Teknik kadrosuyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, Ümraniye'de çalışan bütün personeli ve taraftarıyla bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.
TURGAY DEMİR - HELAL OLSUN...
Yıllarca, iddiasız takımların, iddialı rakipler karşısındaki, ezilip, büzülmelerini, oynar gibi yapmalarını izleyedik. Yeri geldi isyan ettik… Bu işler bir gün düzelir mi acaba diye çok kafa yorduk, çözüm de bulamadık… Yine öyle bir sezon sezonu nasip oldu… Çok şükür bu kez en iddiasız takımlar bile, rakiplerinin iddialarını hiç önemsemeden mertçe mücadele ettiler. Bu vesileyle öncelikle Malatyaspor, Göztepe ve Trabzonsporlu oyuncuları bütün kalbimle kutluyorum. Hangi takımın şampiyon olduğunun çok önemi yok, hak ederek şampiyon olunması, rakiplerin buna katkı yapmaması en önemli konudur.