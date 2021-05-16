Son dakika spor haberi: Spor yazarları Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi!

Böyle maçları oynamak gerçekten çok zordur. Helal olsun Beşiktaş'a, bu şampiyonluğa emek veren herkese... Beşiktaş için harika bir sezon oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere tüm yöneticileri, Sergen hoca, teknik ekibi ve özellikle de futbolcu kardeşlerimi teker teker tebrik ederim. Tabii ki bu şampiyonluğun isimsiz kahramanları var. Masöründen, malzemecisine kadar harika bir iş çıkaran tüm emekçiler; var olun, sağ olun... Her zaman her yerde en Büyük BEŞİKTAŞ....

REHA KAPSAL - KAHRAMAN! Beşiktaş, sezona hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi hem de ligde kötü başladı. Yeni bir kadro yapılanmasına giden Beşiktaş, ilk haftalarda Konya'ya 4-1 de mağlup oldu. Sergen hoca için de dönüm noktası olan Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle farklı bir ivme kazandı. Burada Sergen Yalçın büyük resme bakarak sorunları tespit edip uygulamaya geçti. Yapısal bozuklukları gidererek bununla ilgili problem yaratan değil, çözen ve liderlik eden kişiliğiyle takım içindeki idareyi iyi yaptı. Oyuncularla değişime ve gelişime geçerek saha içine en olumlu şekilde uygulamaya geçti.