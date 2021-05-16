Sergen Yalçın'dan şampiyonluk yorumu: Tarifi imkansız

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın şampiyonlukla birlikte yaşadığı mutluluğu tarif edemediğini söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Otelde otururken dakikalar geçmedi maç öncesi. Bir an önce oynayıp bitsin istedik. Allah bize nasip etti. İnanılmaz bir mutluluk. Tüm camiamıza armağan olsun. Sezon boyunca onların gücünü hissettik. Ama onları göremedik. Taraftarsız şampiyonluk kutlamak üzücü. Tüm başarı futbolcularımın. Son haftalarda sakatlıklardan dolayı kenardan oyuncu sokamadık. Allah onlardan razı olsun. Ekip arkadaşlarım müthiş çalıştı" ifadelerini kullandı.



ALLAH'TAN DAHA NE İSTEYEYİM

Yalçın şöyle devam etti: Böyle bir sezonda şampiyonluk... Allah'tan başka ne istersin deseler, başka bir şey istemeyiz herhalde. Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu. Sezon içinde sert çıkışlarımız oldu. Bilerek yapma niyetim yoktu. İşimin gereğini yapmaya çalıştım. Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Uzun süre mücadele ettik. Güzel yarış oldu. Bu şampiyonluk mucize kadro ve mucize şampiyonluk. Böyle nitelendirilsin istiyorum. Türkiye Kupası'na vakit var. Lig şampiyonluğunu yaşamak istiyoruz ama arkada hemen Türkiye Kupası var. Hiçbir şeyden vazgeçmeyiz."



HOCA OLARAK İLK KEZ

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. Tecrübeli hoca, futbolculuğu döneminde şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ı teknik direktörlüğünde de şampiyonluğa taşıdı.