Hedefi 3 kupa

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözünü üç kupaya da dikti. Şampiyonluğu yakalayan 48 yaşındaki teknik adam Süper Lig şampiyonluğunun ardından sıradaki hedefi Türkiye Kupası olarak belirledi. Salı günü finalde Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların hocası bu kupayı da kazanırsa 2’de 2 yapmış olacak ve gözünü yazın oynanması beklenen Süper Kupa’ya dikecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözünü üç kupaya da dikti. Şampiyonluğu yakalayan 48 yaşındaki teknik adam Süper Lig şampiyonluğunun ardından sıradaki hedefi Türkiye Kupası olarak belirledi. Salı günü finalde Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların hocası bu kupayı da kazanırsa 2'de 2 yapmış olacak ve gözünü yazın oynanması beklenen Süper Kupa'ya dikecek.