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Hedefi 3 kupa

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözünü üç kupaya da dikti. Şampiyonluğu yakalayan 48 yaşındaki teknik adam şampiyonluğunun ardından sıradaki hedefi olarak belirledi. Salı günü finalde Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların hocası bu kupayı da kazanırsa 2’de 2 yapmış olacak ve gözünü yazın oynanması beklenen Süper Kupa’ya dikecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Hedefi 3 kupa
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözünü üç kupaya da dikti. Şampiyonluğu yakalayan 48 yaşındaki teknik adam şampiyonluğunun ardından sıradaki hedefi olarak belirledi. Salı günü finalde Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların hocası bu kupayı da kazanırsa 2'de 2 yapmış olacak ve gözünü yazın oynanması beklenen Süper Kupa'ya dikecek.
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