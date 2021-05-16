Domagoj Vida şampiyonluğun kilidini açtı!

Şampiyonluğun kilidini açan isim Vida oldu. Hırvat stoper, kafa golüyle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren isim oldu. Üstelik bu gol tam bir stoper işi oldu. Kornerden gelen ortayı bir diğer savunmayı Welinton kafayla indirdi, Vida da kafayla topu ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 5. golünü atarak Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasında çok büyük pay sahibi oldu. Vida maç sonrası "Kesinlikle sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Emiği geçen herkese teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen taraftarımıza armağan olsun" dedi.