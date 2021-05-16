Haberler Beşiktaş Domagoj Vida şampiyonluğun kilidini açtı!

şampiyonluğun kilidini açtı!

Şampiyonluğun kilidini açan isim oldu. Hırvat , kafa golüyle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren isim oldu. Üstelik bu gol tam bir stoper işi oldu. Kornerden gelen ortayı bir diğer savunmayı kafayla indirdi, Vida da kafayla topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Domagoj Vida şampiyonluğun kilidini açtı!

Şampiyonluğun kilidini açan isim oldu. Hırvat , kafa golüyle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren isim oldu. Üstelik bu gol tam bir stoper işi oldu. Kornerden gelen ortayı bir diğer savunmayı kafayla indirdi, Vida da kafayla topu ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 5. golünü atarak 'ın şampiyonluğa ulaşmasında çok büyük pay sahibi oldu. Vida maç sonrası "Kesinlikle sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Emiği geçen herkese teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen taraftarımıza armağan olsun" dedi.

SON DAKİKA