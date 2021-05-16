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Beşiktaşlı ’a veda etti! “Teşekkürler Sivasspor”

Devre arası transfer döneminden 'tan 'a kiralanan 'li futbolcu , kırmızı-beyazlı ekibe veda etti. Yıldız futbolcu Sivasspor ile ilgili paylaştığı videoya, "Teşekkürler Sivasspor" notunu düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 17:17
Beşiktaşlı Tyler Boyd Sivasspor’a veda etti! “Teşekkürler Sivasspor”

'da ilk ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlıların, 'tan kiraladığı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu ile ilgili paylaştığı videoya, "Teşekkürler Sivasspor" notunu düştü. Boyd, "Arka arkaya 19 maç yenilmez! Bu rekor kıran grubun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Muhteşem 4 ay boyunca takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna ve Sivasspor ailesine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenirken, takım arkadaşı ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu da paylaşımı beğendi.

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