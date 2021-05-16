Beşiktaş'ın kasası para doldu! Çılgın gelir

Beşiktaş , Süper Lig 'de 3 sezon sonra elde ettiği şampiyonlukla önemli bir gelire de hak kazandı.

Şampiyonlar Ligi 'ne doğrudan gidiş bileti alan Beşiktaş , katılım geliri olarak 15,25 milyon euro almaya hak kazandı.

Beşiktaş'ın Devler Ligi geliri, yayın gelirleriyle birlikte 20 milyon euroyu (200 milyon TL) bulacak. Devler Ligi'ne grup aşamasından başlayacak olan Beşiktaş, her galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik başına da 900 bin euro kazanabilecek.