Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın kasası para doldu! Çılgın gelir

'ın kasası para doldu! Çılgın gelir

'in şampiyonu , kasasını doldurdu. 'den gelecek gelirin yanı sıra 'ne de katılacak olan siyah-beyazlıları bir servet bekliyor. Kartal'ın sadece geliri 200 milyon TL olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın kasası para doldu! Çılgın gelir

, 'de 3 sezon sonra elde ettiği şampiyonlukla önemli bir gelire de hak kazandı.

Beşiktaş'ın kasası para doldu! Çılgın gelir

'ne doğrudan gidiş bileti alan , katılım geliri olarak 15,25 milyon euro almaya hak kazandı.

Beşiktaş'ın kasası para doldu! Çılgın gelir

'ın geliri, yayın gelirleriyle birlikte 20 milyon euroyu (200 milyon TL) bulacak. Devler Ligi'ne grup aşamasından başlayacak olan Beşiktaş, her galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik başına da 900 bin euro kazanabilecek.

Beşiktaş'ın kasası para doldu! Çılgın gelir

'ın şampiyonluğunun ardından , şampiyonluk ödülü olarak belirlediği 42 milyon TL'yi siyah-beyazlı ekibinin hesabına aktaracak.

SON DAKİKA