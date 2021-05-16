Haberler Beşiktaş 16. şampiyonluk geldi

16. şampiyonluk geldi

Süper Lig'in 42. haftasında 'yi deplasmanda 2-1 yenen , tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla 'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 07:28
16. şampiyonluk geldi

Süper Lig'in 42. haftasında 'yi deplasmanda 2-1 yenen , tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla 'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi. Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen 'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna yönetiminde ulaştı.

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