Son dakika spor haberleri: Göztepe Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Kazanmaktan başka çaremiz yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynayacakları Göztepe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İçimizde garip bir heyecan var. Zor ve değerli bir sezonun sonuna geldik. Bir sürü şeyle uğraştık sezon içinde. Buraya kadar gelmesini becerdik. Hem ligde hem kupada final gördük. Artık bundan sonra kupayı alma kısmı kaldı.

Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Tüm planımız kazanmak üstüne, kazanmaktan başka çaremiz de yok.

Camiamız, sezon boyunca bize güvendi. Biz de sezon başından beri o inancı ve güveni boşa çıkarmamak için çok uğraştık. Her şeyimizi bıraktık, tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Oyuncularımızla beraber savaştık.

Allah nasip ederse, bugün de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Gerisi nasip.