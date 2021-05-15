Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Göztepe maçının prim miktarı belli oldu

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yaptığı açıklamada Göztepe maçı için "Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama her zaman verdiğimizin biraz fazlasını vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Çebi'nin kafasındaki rakamın 250 bin TL olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim galibiyete 25 bin TL prim verirken son maçlarda rakam giderek yükselmişti.
Beşiktaşlı futbolcular, Kayseri maçında 70 bin, Rize karşılaşmasında 90 bin, Hatay galibiyetinde de 150 bin TL prime hak kazanmıştı.