Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Göztepe maçının prim miktarı belli oldu

Son dakika spor haberi: 'ta maçının prim miktarı belli oldu

Son dakika haberleri... 'in son haftasında ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta başkan 'nin oyuncularına galibiyet için vereceği prim miktarı belli oldu. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:15
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Göztepe maçının prim miktarı belli oldu

'in son haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Göztepe maçının prim miktarı belli oldu

Başkanı , önceki gün yaptığı açıklamada maçı için "Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama her zaman verdiğimizin biraz fazlasını vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Göztepe maçının prim miktarı belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Çebi'nin kafasındaki rakamın 250 bin TL olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Göztepe maçının prim miktarı belli oldu

Siyah-beyazlı yönetim galibiyete 25 bin TL prim verirken son maçlarda rakam giderek yükselmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Göztepe maçının prim miktarı belli oldu

Beşiktaşlı futbolcular, Kayseri maçında 70 bin, Rize karşılaşmasında 90 bin, Hatay galibiyetinde de 150 bin TL prime hak kazanmıştı.

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