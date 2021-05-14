Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Emre Kocadağ'dan şampiyonluk yorumu! "Çifte kupayla döneceğiz"

Son dakika spor haberi: - Beşiktaş maçı öncesi Emre Kocadağ'dan şampiyonluk yorumu! "Çifte kupayla döneceğiz"

Son dakika spor haberi: 'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda 'ye konuk olacak. 42. hafta maçında Göztepe ile, salı günü ise 'nde 'la 'nda karşılaşacak olan siyah beyazlılar, İzmir'e geldi. Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Takım halinde inşallah buradan çifte kupayla döneceğiz " ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:02 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:08
Son dakika spor haberi: Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Emre Kocadağ'dan şampiyonluk yorumu! "Çifte kupayla döneceğiz"

Pandemi dolayısıyla havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Beşiktaş taraftarı alana alınmadı. Saat 17.00'de Adnan Menderes Havalimanı'na inen siyah-beyazlılarda teknik direktör , sakatlıkları bulunan ve 'ye karşı forma giyemeyecek olan , , ve Oğuzhan'ı da kafileye dahil etti.

Yarın 20.30'da Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta Göztepe'nin rakibi olacak Beşiktaş'ın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

, , , , , N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Dorukhan Toköz, Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

EMRE KOCADAĞ: İNŞALLAH BURADAN ÇİFTE KUPAYLA DÖNECEĞİZ

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Zor bir süreçten geçtik. Nasip buraya kadar gelmekmiş. İnşallah şampiyonlukla süsleriz. İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Buradan mutlu dönmek istiyoruz. Takımın morali gayet iyi. Herkes takımla beraber olmak istedi. Sakat oyuncular da arkadaşlarına destek olacak. Takım halinde inşallah buradan çifte kupayla döneceğiz " dedi.

SON DAKİKA