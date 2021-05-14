Son dakika spor haberi: Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Emre Kocadağ'dan şampiyonluk yorumu! "Çifte kupayla döneceğiz"

Pandemi dolayısıyla havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Beşiktaş taraftarı alana alınmadı. Saat 17.00'de Adnan Menderes Havalimanı'na inen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan ve Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek olan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan'ı da kafileye dahil etti.

Yarın 20.30'da Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta Göztepe'nin rakibi olacak Beşiktaş'ın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Dorukhan Toköz, Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre.



EMRE KOCADAĞ: İNŞALLAH BURADAN ÇİFTE KUPAYLA DÖNECEĞİZ



Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Zor bir süreçten geçtik. Nasip buraya kadar gelmekmiş. İnşallah şampiyonlukla süsleriz. İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Buradan mutlu dönmek istiyoruz. Takımın morali gayet iyi. Herkes takımla beraber olmak istedi. Sakat oyuncular da arkadaşlarına destek olacak. Takım halinde inşallah buradan çifte kupayla döneceğiz " dedi.