Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Ghezzal'dan flaş sözler

Beşiktaş'la başarılı bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, Fransız basınından So Foot'a konuştu. Cezayirli yıldız transfer sürecinden kulüpteki geleceğine kadar birçok konuda açıklama yaptı.
"SEZON SONU STRESLİ"
Şampiyon olmak istiyorum çünkü bu işi yaptığınız zaman rekabetçi olmak zorundasınız. Bunun da yolu kupalardan geçiyor. Hikayemiz hala güzel çünkü zor bir başlangıcımız olmuştu. Takıma imza attığımda 15. sıradaydık ve çok gelen giden oyuncu vardı. Yenilenme sürecindeydik. Hızlı bir şekilde adapte olduk ve bugün olduğumuz konumu hak ediyoruz. Sezon sonu stresli bir süreç. Rahatlamamız gerek. Galatasaray maçıi bizim bir derbideki ilk yenilgimizdi. Hala öndeyiz ve bu kupayı kazanmamız lazım. Bizi yolda, sosyal medyada destekleyen taraftarlarımızı unutmamamız lazım.
"İSTATİSTİKLERİMİ BEKLEMİYORDUM"
Bu seviyede bir performansı ben de beklemiyordum. Kariyerimde hiç olmayan bir istatistik yakaladım. Günümüzde futbol tamamen rakamlar üzerine kurulu; atılan goller, yapılan asistler vs... Açıkçası ben çok mutluyum. Kendime güvenim yerine geldi. Saha üzerinde sorumluluklarım var ve her hafta yerine getirmeye çalışıyorum.