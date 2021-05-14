Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kalacak mı? Ghezzal'dan flaş sözler

"KALMAK İSTİYORUM" Beşiktaş taraftarının ilgisi gerçekten etkileyici ve inanılmaz. Onların karşısında hiç oynayamamak, bu sezon benim için tek kötü nokta diyebilirim. Avrupa'da iyi bilinir ki Türkiye'deki statlarda atmosfer harikadır. Kariyerimde ilk kez taraftarların kulübe bu kadar bağlı olduğunu gördüm. Bu sizi motive ediyor ve onlar için kupa kazanmak istiyorsunuz. Kariyeri zorda olan bir futbolcu için özel hayatı da karmaşık hale geliyor. Bu sezon olanlardan hayli keyif alıyorum. Gol atmak ya da attırmak beni mutlu ediyor. Bütün bunlardan dolayı kalmak istiyorum. Kariyerimde devamlılık ve istikrar istiyorum. İlk aşamada tabii ki şampiyonluk ön planda sonra Leicester ile Beşiktaş'ın anlaşması gerekecek. Bu yalnızca bana bağlı değil.

"TRANSFERİM 10 DAKİKADA BİTTİ" Kontratımı, transferin son gününde imzaladım. Kabus gibi olan İstanbul trafiğinde kulüp, sözleşmemi motorlu kuryeyle götürdü. Bu iki çalışan taraftarın gözünde adeta yıldız oldu ve motor televizyon kanalında gösterildi. Transferim 10 dakikada gerçekleşti. Böyle bir tutku gerçekten görmedim. Taraftarlar transferim için aralarında para bile topladılar. Bazıları kalırsam sırtlarına beni dövme yaptırmak istiyor. Bu beni güldürüyor ve aynı zamanda kalbimi ısıtıyor.