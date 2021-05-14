"Hoş olmayan şeyler konuşuluyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bayramlaşırken, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, şampiyonluğun gol averajına kaldığı son hafta öncesinde ezeli rakipleri G.Saray'ın oynayacağı Malatyaspor maçı öncesinde sürekli hoş olmayan bazı şeylerin konuşulduğunu belirterek "Malatya, Anadolu'nun mert karakteridir. Malatyaspor hiçbir şekilde 'averaj takımı' olmaz. G.Saray karşısında elinden gelenin en iyisini yapacağına şüphem yok. Malatya'nın şerefiyle oynayacağını bildiğimiz için içimiz rahat" ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi şöyle devam etti: "Bir 90 dakika sonunda bu sezonun şampiyonu olacağız. Biz bu işi bitirmeye gidiyoruz. Ben onlara moral vermeye geliyorum ama onlar bana moral veriyor. Yönetici arkadaşlarım da bugün 'Takmayın kafaya başkanım, biz 2 kupayı birden alıp geleceğiz' dediler. Sakatlık, bu işin fıtratında var. Başka takımlarda ligin başında oldu, bizde de bu dönemde yaşandı. Geride kalanlar, sakatlıkları olan arkadaşlarının mücadelesini hatırlayarak mücadele edecekler. Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama prim konusu bizim aramızda olan bir durum. Ama her zaman verdiğimizin biraz fazlasını verdik."

YUSUF GÜNAY BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMASIN!

Beşiktaş-Karagümrük maçında yaşanan olaylar sonrasında G.Saraylı yönetici Yusuf Günay'ın yaptığı 'Takipçisi olacağız' açıklamasıyla ilgili de konuşan Başkan Çebi, "Sezon bitiminde kupayı almaya yakın, herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor. Yusuf Günay, G.Saray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Boş işlerle uğraşmasınlar! Sana yakıştı mı bunu takip etmek. Yakışmış demek ki. Bu saatte kavganın yeri yok!"

ÖLENE KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİYİM

Çebi, Karagümrük'e yenildikleri maçta rakip oyuncu ve teknik direktörlerinin aşırı sevinçlerine anlam veremediğini söyledi ve şöyle dedi: Her futbolcu gol attığında takla atabilir, sevinebilir. Takım halinde başardıkları için birbirlerine sarılıp sevinebilirler. Ancak soyunma odasında yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek isterim ki 'düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz?' Bu merakımı gidermek için bu işin takipçisi olacağım.

KİMSENİN MABEDİNDE SEVİNMEYİZ

YASALARA ve kurallara uymak zorunda olduklarını ve bu duruma hassasiyet gösterdiklerini belirten Çebi: Şampiyon olursak tabii ki taraftarımızın kucaklaşmak isteyeceğini anlıyorum. Ama bir başka sahadan ziyade, kendi sahamızda şampiyonluk kutlamak isteriz. Orası, Göztepe'nin mabedi ve orada şampiyonluk kutlamayız. Futbolcular soyunma odasında sevinebilir ama aleni şekilde sahanın ortasında bayrak dikmenin peşinde değiliz.

COK ZARAR GÖRDÜK

Hakem kararlarıyla ilgili de yorum yapan Ahmet Nur Çebi, "Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur edilen biziz. G.Saray maçında hakemin verdiği bir karar var hocamız da 'Süpermen nasıl gördü' diyor. Atiba, yarım metre içeriden çevirdi. Aut olarak gösterilen pozisyonun zararı oldu bize. Karagümrük maçında Necip'e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu düşünüyoruz. Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş'ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları karlı çıktı. Kasıt yok ama hata yapmaya da hakları yok. 'Hakemdir, insandır' yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğinizi aldığınız zaman 'Hatadır' diyor musunuz?" diye konuştu.

SERGEN HOCAMIZIN MORALİ ÇOK İYİ!

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın moralinin çok iyi olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun, Sergen hocamızın morali çok iyi" dedi ve şöyle devam etti: "Burada olmayacağımızı ümit edenler vardı. Bunu bitirdik bir kere ve buradayız. Bu takım için neler söyleniyordu, şimdi başka şeyler konuşuluyor. Ben futbolcularıma ve hocama, bu sezon için çok teşekkür ediyorum. Sezon başı konuşulanlara bakınca, şimdiki durum nedeniyle teşekkür ediyorum. İnsanlık vicdanlı ve adaletli olmayı gerektirir. Bu temel kuraldır. Geçmişte de bize çok haksızlık yapıldı. Gereken cevabı biz sahada vereceğiz."