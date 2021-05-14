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Eski Beşiktaşlı futbolcu 'dan 'a: Sevgili bu işi bitir

Son dakika spor haberi: 1995-1996 sezonunda 'ta forma giyen ve şu an Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran eski futbolcu ve teknik direktör , siyah-beyazlılardan şampiyonluk beklediğini söylerken, "Sevgili , bu işi bitir ve şampiyon olsun. Almanya'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kulandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 22:53 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 23:09
Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın'a: Sevgili Sergen bu işi bitir

'a konuşan 58 yaşındaki teknik direktör, 'ı hala ilgiyle takip ettiğini ifade etti. Siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda şans dileyen Kuntz, "En kalbi duygularımla Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sevgili , bu işi bitir ve şampiyon olsun. 'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü 'ı başarılı bulduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, 'Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak ister misiniz' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sergen'in uzun süre Beşiktaş'ta kalacağını ve bu yüzden Beşiktaş'ın yeni bir antrenöre ihtiyacı olmadığını umuyorum. Ama tabii benim için kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş."

"Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim"

Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda '' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce 'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullandı.

Almanya forması ile 'na katılan Kuntz, uğur getirmesi için tüm takıma 'den aldığı nazar boncuklarını hediye ettiğini söyledi.

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