Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük karşısında 2-1'lik şok bir yenilgi alan Beşiktaş, son haftaya Galatasaray ile aynı puanda girdi.
Ligin 42. haftasında siyah-beyazlılar deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Şampiyonluk düğümünü çözecek olan son hafta maçları öncesinde büyük bir çöküş yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, Karagümrük maçının ardından gözyaşlarını tutamamıştı. Özellikle siyah-beyazlı takımın bu sezon en istikrarlı futbolcularından birisi olan Rosier, son düdüğün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.