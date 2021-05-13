Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'dan futbolculara sert uyarı

Son dakika haberleri: 'in 41. haftasında sahasında 'e 2-1'lik skorla boyun eğen Beşiktaş, şampiyonluğa son maça bıraktı. ile ikili averajı aynı olan siyah-beyazlıların deplasmanında sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takım teknik direktörü oyuncularını sert bir şekilde uyardı. İşte Yalçın'ın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:39
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

'in 41. haftasında sahasında karşısında 2-1'lik şok bir yenilgi alan , son haftaya ile aynı puanda girdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Ligin 42. haftasında siyah-beyazlılar deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Şampiyonluk düğümünü çözecek olan son hafta maçları öncesinde büyük bir çöküş yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, Karagümrük maçının ardından gözyaşlarını tutamamıştı. Özellikle siyah-beyazlı takımın bu sezon en istikrarlı futbolcularından birisi olan Rosier, son düdüğün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Karagümrük maçının ardından basın toplantısında konuşan , "Tabii ki üzgünüz. Hesapta olmayan bir maçı kaybettik. Oynanan oyun beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken kalemizde ikinci golü görüp kaybetmek bizi üzdü. Artık son maça bakacağız. 'la aynı puandayız. Bazı şeyler kader, kısmet. Cumartesi günü ne olacağını göreceğiz. Sezon başından beri çok uğraş verdik, çok mücadele ettik. Umarım son maçta bunun karşılığını alırız." diye konuşmuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

"İNANMAYAN İZMİR UÇAĞINA BİNMESİN!"

Sabah'ın haberine göre; şampiyonluk için son maçı işaret eden , Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında toplantı yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

oyuncularını hem motive etti hem de uyardı. Oyuncularına son maçın önemini ve şampiyonluğun önemini anlatan Sergen Yalçın, oyunla ilgili de birçok uyarıda bulundu. Deneyimli teknik adamın maç sonrasında yaptığı konuşmada en dikkat çekici mesaj şöyle verildi:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

"Taraftarın size olan sevgisini görün, şampiyonluğuna inanmayan İzmir uçağına binmesin"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Futbolcularına şampiyonluk inancını aşılamak isteyen , oyuncularını bu sözlerle motive etti.

SON DAKİKA