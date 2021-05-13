Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Sergen Yalçın oyuncularını hem motive etti hem de uyardı. Oyuncularına son maçın önemini ve şampiyonluğun önemini anlatan Sergen Yalçın, oyunla ilgili de birçok uyarıda bulundu. Deneyimli teknik adamın maç sonrasında yaptığı konuşmada en dikkat çekici mesaj şöyle verildi: