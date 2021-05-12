Yedek kulübeleri birbirine girdi!

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Karagümrük'e mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonu saha kenarı karıştı. Yedek kulübeleri birbirine girerken, tartışma soyunma odasına taştı. Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak 81 puanda kaldı. Galatasaray'ın da Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanmasıyla iki ekip arasında puan farkı kalmadı ve siyah-beyazlılar zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarı da karıştı. Beşiktaş yedek kulübesi ile Karagümrük yedek kulübesi birbirine girerken, olaylar soyunma odasına taştı. Güvenlik görevlilerinin müdahaleleriyle tartışma yatıştı.