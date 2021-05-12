Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor yazarları - maçını değerlendirdi

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında sahasında 'ü ağırlayan lider Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puandan oldu. En yakın rakibi 'la puanları eşitleyen siyah-beyazlı takım haftaya ile karşılaşacak. Spor yazarları da Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:54
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - AVERAJ ŞART!

mağlup olunca arkasından Fenerbahçe yakalar diyorduk öyle olmadı Kartal, Aslan'a yakalandı… Beşiktaşlı oyuncular en basit hareketleri yapamazken üzerine ayağına top yakışan Adem Ljajic de sakatlanınca oyun yapmak zorlaştı… Karagümrük ilk şutunda golü bulurken, Ghezzal'ın beraberlik golü ile Beşiktaş tüm gücüyle yüklenmeye başladı…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bu baskı sırasında pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlılar bir duran topta, N'Sakala'nın uyuması sonucu savunma arkasına adam kaçırdılar ve tabela tekrar değişti… Elbette herkes birbirinden haber alıyor ve kulaklara fısıldanıyor; F.Bahçe mağlup, G.Saray galip, haydi biraz gayret… Diğer sahalarda da durum tam tersi… Böyle bir günde soğukkanlı olmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmak şart… Aksi halde panikatak gibi davranırsanız kolayı zorlaştırırsınız… Beşiktaşlı futbolcuların hali biraz böyleydi…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Santrfor eksikliğinde bir kahraman çıkarmanız gerekir, önceki haftalarda bu görevi başarıyla üstlenen Larin dün aynı şeyi yapamadı… Arkadan gelen Josef, Mensah ve diğerleri de büyük ve değerli bir adım atmayı başaramadılar… maçı kazanmış olsa çok büyük ihtimalle şampiyonluk garanti gibi olacaktı… Şimdi işler sarpa sardı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

En gerideki hayal bile edemeyeceği bir hafta yaşadı ve iki rakibi kaybederken kazandı… Terim böyle bir şansı Milli Takım'da yaşamıştı… Bir insanda ancak bu kadar şans olur. Ne diyelim, şansı bol olsun. Şimdi 'a düşen önümüzdeki hafta, bunca emek verdiği şampiyonluğu kazanmaktır… G.Saray averaj konusunda iyidir, önümüzdeki hafta Malatya maçında aradaki iki gollük farkı kapatabilirler. Yani Beşiktaş'a, karşısında galibiyet yetmez. Benden söylemesi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR- PANİK VE RIZA!

dün baskılı başladı maça... İstekli hava dakikalar geçtikçe yerini gerginliğe bıraktı. 90 dakika boyunca saha içi ve yedek kulübesindeki endişe gözlerden ve tavırlardan belli oluyordu. Böyle maçlarda beyinlerin ayaklara hüküm vermesi zordur, hatta imkansızdır. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son dakikasına kadar pozisyon bulamazken kalesinde biri gol olmak üzere iki önemli pozisyon yaşadı. Karagümrük ise her zamanki oyunun dışına çıkarak kontra ataklarla gol aradı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Ghezzal'e barikat kurup, taktiklerinde çok da başarılı oldular. Deplasman ekibi kazanmaya gelmişti ve istediğini 10 kişi ile aldı. Ljjajic'in ilk yarıda sakatlanması büyük bir şanssızlıktı belki ama Mensah; Kartal'a hava kattı. Necip her şeyini ortaya koyup arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı. Onun yenilgiye kızıp formasını yırtması isyandı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

İkinci yarının başlamasıyla birlikte sihirbaz Ghezzal barikattan kurtulup sazı yine eline aldı ve harika bir gole imza attı. İşin tuhaf tarafı beraberlik fena bir skor değildi ama 3 puan ararken acemice bir gol yedi ve şampiyonluğu ateşe attı. Hakem Ali Palabıyık gördüğünü çaldı, fena yönetmedi. Bu takım kısıtlı kadrosuyla çok iyi yerlere geldi ve şampiyonluğu hak etti. Şimdi inanın ne olacak bilemiyorum ama tek bildiğim dün Rıza Çalımbaylı Sivasspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmesiydi şampiyonluk yandı, bitip, kül olmuştu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

O yüzden şampiyonluk gelecekse Atom Karınca Rıza'nın da büyük katkısı olacak. Sivasspor'un dünkü onurlu mücadelesi Çalımbay'a saygısızlık eden sosyal medya trollerinin kulağına küpe olsun. G.Saray, Malatya'ya kaç gol atar, 'yi kaç farklı skorla yener? Sorular... Sorular... Umarım 1993'teki gibi şaibe dolu bitiş olmaz. Olursa futbolumuz yara alır.

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