Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

En gerideki Galatasaray hayal bile edemeyeceği bir hafta yaşadı ve iki rakibi kaybederken kazandı… Terim böyle bir şansı Milli Takım'da yaşamıştı… Bir insanda ancak bu kadar şans olur. Ne diyelim, şansı bol olsun. Şimdi Beşiktaş'a düşen önümüzdeki hafta, bunca emek verdiği şampiyonluğu kazanmaktır… G.Saray averaj konusunda iyidir, önümüzdeki hafta Malatya maçında aradaki iki gollük farkı kapatabilirler. Yani Beşiktaş'a, Göztepe karşısında galibiyet yetmez. Benden söylemesi.

SİNAN VARDAR- PANİK VE RIZA! Beşiktaş dün baskılı başladı maça... İstekli hava dakikalar geçtikçe yerini gerginliğe bıraktı. 90 dakika boyunca saha içi ve yedek kulübesindeki endişe gözlerden ve tavırlardan belli oluyordu. Böyle maçlarda beyinlerin ayaklara hüküm vermesi zordur, hatta imkansızdır. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son dakikasına kadar pozisyon bulamazken kalesinde biri gol olmak üzere iki önemli pozisyon yaşadı. Karagümrük ise her zamanki oyunun dışına çıkarak kontra ataklarla gol aradı.