Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

Son dakika spor haberi: 'ta tehlikesi! Serbest kalabilir

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta tehlikesi yaşanıyor. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya dahil edilen futbolcunun sözleşme uzatma maddesi 'ya sevk edilmesiyle birlikte tehlikeye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:52
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

'ta çok tartışılan Vincent 'ın sakatlığı ve sözleşmesindeki madde konusu, TFF kararları ile yeni bir boyut kazandı. Golcü futbolcu, Fatih Karagümrük maçındaki "talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİŞDİ

Tedbirli olarak ceza kuruluna giden hakkındaki karar cumartesi gününe kadar çıkmazsa, Göztepe maçında forma giyemeyecek. futbolcu 2 maç ceza alması halinde ise kupa finalinde Antalyaspor'a karşı da oynayamayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

SON 2 MAÇTA OYNAMAZSA SÖZLEŞMESİ UZAMIYOR

Ajansspor'un haberine göre; bu durum yıldız oyuncunun sözleşmesi açısından çok kritik. Zira şu ana kadar ile 29 karşılaşmaya çıkan , 1 maç daha oynarsa siyah-beyazlı kulüpteki sözleşmesi otomatikman uzuyor. Eğer tecrübeli golcü önümüzdeki 2 maçı kaçırırsa sezon sonunda serbest kalacak ve istediği takımla anlaşabilecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Nitekim basında da Vincent 'ın sözleşmesinin uzamaması için sakatlığını bahane ederek oynamadığı haberleri sık sık yer buldu. 'tan halen yıllık 1.5 milyon Euro ücret alan futbolcunun daha fazla para kazanabileceği bir kulübe gitmek istediği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

UZARSA BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO

, ile 30. maçına çıkarsa, 1.5 milyon Euro'dan 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek ve kendisini transfer etmek isteyen kulüpler 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini göze alacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

'a Porto'dan gelen ve son olarak Sivasspor deplasmanında forma giyerek bu sezon 29. maçına çıkan Vincent bu karşılaşmalarda 16 gol, 5 asistle Beşiktaş'a önemli katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

Kulübü, Süper Lig'deki Sivasspor maçında sakatlanan Vincent 'ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise, hala iyileşemeyen golcü futbolcunun Göztepe maçında da oynamayacağını söylemişti.

SON DAKİKA