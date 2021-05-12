Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar tehlikesi! Serbest kalabilir

Beşiktaş'ta çok tartışılan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı ve sözleşmesindeki madde konusu, TFF kararları ile yeni bir boyut kazandı. Golcü futbolcu, Fatih Karagümrük maçındaki "talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİŞDİ Tedbirli olarak ceza kuruluna giden Aboubakar hakkındaki karar cumartesi gününe kadar çıkmazsa, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Kamerunlu futbolcu 2 maç ceza alması halinde ise kupa finalinde Antalyaspor'a karşı da oynayamayacak.