Son dakika spor haberi: Beşiktaş Karagümrük maçında sakatlanan Adem Ljajic'le ilgili açıklama yaptı!

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olan Beşiktaş'a, bir kötü haber de Sırp yıldızı Adem Ljajic'ten geldi. Başarılı futbolcu, müsabaka esnasında omzundan sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun omzunun çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Ljajic ile ilgili yaptığı bilgilendirme şöyle:

Futbol takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.