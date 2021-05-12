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Son dakika spor haberi: maçında sakatlanan 'le ilgili açıklama yaptı!

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında Beşiktaş'ın sahasında 'ü ağırladığı maçta sakatlanarak kenara gelmişti. Siyah-beyazlı kulüpten Sırp futbolcunun son durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:11 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:34
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Karagümrük maçında sakatlanan Adem Ljajic'le ilgili açıklama yaptı!

'in 41. haftasında sahasında 'e mağlup olan 'a, bir kötü haber de Sırp yıldızı 'ten geldi. Başarılı futbolcu, müsabaka esnasında omzundan sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun omzunun çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Ljajic ile ilgili yaptığı bilgilendirme şöyle:

Futbol takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.

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