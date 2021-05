Sergen Yalçın: Sezon sonu konuşuruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahadaki görüntülerinin kendilerine hiç yakışmadığını söyledi. Yalçın, Hiç beklemediğimiz bir oyun gördük. Gönül isterdi ki bu maçı kazanıp son haftaya rahat girelim ama olmadı. Futbol böyle bir oyun. Çok konsantre olmak ve mücadele etmek lazım. Her an her şey olabiliyor. Sahada verdiğimiz görüntü bize hiç yakışmadı. Enteresan bir maç günü oldu. Fenerbahçe de kaybetti, biz de. Bir tek Galatasaray kazanmış" dedi.



KADROMUZ BU

Siyah-beyazlı hoca şöyle devam etti: "Sezon sonu konuşacağımız çok şey var ama şimdilik susuyorum. 2 tane önemli maçımız var, 2 kupa var ortada. Sezon bitsin öyle konuşuruz. Hakemlere bakıyorsunuz. Türkiye'de futbol neden gelişmiyor anlıyorsunuz. Türkiye'de futbol, dünyanın çok gerisinde maalesef, çok gerideyiz. Kadromuz bu, yapacak bir şey yok."