Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Sezon sonu konuşuruz

: Sezon sonu konuşuruz

“Sezon sonunda konuşacağımız çok şey var ama şimdilik susuyorum Hakemlere bakınca ’de futbol neden gelişmiyor anlıyorsunuz."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Sergen Yalçın: Sezon sonu konuşuruz

Teknik Direktörü , sahadaki görüntülerinin kendilerine hiç yakışmadığını söyledi. Yalçın, Hiç beklemediğimiz bir oyun gördük. Gönül isterdi ki bu maçı kazanıp son haftaya rahat girelim ama olmadı. Futbol böyle bir oyun. Çok konsantre olmak ve mücadele etmek lazım. Her an her şey olabiliyor. Sahada verdiğimiz görüntü bize hiç yakışmadı. Enteresan bir maç günü oldu. de kaybetti, de. Bir tek kazanmış" dedi.

KADROMUZ BU
Siyah-beyazlı hoca şöyle devam etti: "Sezon sonu konuşacağımız çok şey var ama şimdilik susuyorum. 2 tane önemli maçımız var, 2 kupa var ortada. Sezon bitsin öyle konuşuruz. Hakemlere bakıyorsunuz. 'de futbol neden gelişmiyor anlıyorsunuz. Türkiye'de futbol, dünyanın çok gerisinde maalesef, çok gerideyiz. Kadromuz bu, yapacak bir şey yok."

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