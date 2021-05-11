Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Umut Nayir şoku! Bu sözlerle açıkladı

Son dakika spor haberleri: 'a transferde şoku! Bu sözlerle açıkladı

'ın ekibi 'e satın alma opsiyonu ile kiraladığı 'dan flaş açıklamalar geldi. Siyah-beyazlı takımın kendisini geri istediğini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, 'un opsiyonu kullanması durumunda takımda kalmak istediğini belirtti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 18:18
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Umut Nayir şoku! Bu sözlerle açıkladı

'tan kiralık olarak forması giyen , geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Umut Nayir şoku! Bu sözlerle açıkladı

"BEŞİKTAŞ GERİ İSTİYOR ANCAK..."
Dalmatinski'ye konuşan , 'in 400 bin euroluk satın alma opsiyonuna sahip olduğunu belirtti. 'ın kendisini geri istediğini ifade eden Nayir, "Beşiktaş ile Split anlaşırsa burada kalacağım. Ben yönetime kalmak istediğimi söyledim. Beşiktaş beni geri istiyor ancak Hajduk'un opsiyonu var. Kullanırlarsa takımda kalacağım. Önce sezonu bitirelim, sonra ne olacağını göreceğiz. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Umut Nayir şoku! Bu sözlerle açıkladı

"KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRMEDİM"
İyi bir sezon geçirdiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Zorlu bir sezon geçti. 3 sakatlık yaşadım, daha iyi olabilirdim. Ama Türkiye'ye döndüğümde kötü bir sezon geçtiğini söyleyemem. İlk kez yurt dışına çıkmış bir oyuncu için kötü değildim" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Umut Nayir şoku! Bu sözlerle açıkladı

Burak Yılmaz'ı örnek aldığını da belirten 1,91'lik forvet, "Benim idolüm Burak Yılmaz. 35 yaşında olmasına rağmen harika bir profesyonel. Çok iyi bir oyuncu." diyerek sözlerini noktaladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Umut Nayir şoku! Bu sözlerle açıkladı

Hırvatistan 1. Ligi'nde 22 maça çıkan , 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA