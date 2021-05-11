Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Umut Nayir şoku! Bu sözlerle açıkladı

"BEŞİKTAŞ GERİ İSTİYOR ANCAK..."

Dalmatinski'ye konuşan Umut Nayir, Hajduk Split'in 400 bin euroluk satın alma opsiyonuna sahip olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın kendisini geri istediğini ifade eden Nayir, "Beşiktaş ile Hajduk Split anlaşırsa burada kalacağım. Ben yönetime kalmak istediğimi söyledim. Beşiktaş beni geri istiyor ancak Hajduk'un opsiyonu var. Kullanırlarsa takımda kalacağım. Önce sezonu bitirelim, sonra ne olacağını göreceğiz. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.