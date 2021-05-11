Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!

Sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan siyah-beyazlılar son haftaya Galatasaray ile aynı puanda girdi. Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmayı değerlendirdi ve hakemler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte o sözler...



Sergen Yalçın: Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor.

Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz.



"BU DURUMLAR YAŞANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Hakemler hakkında Sergen Yalçın: Bu durumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Maalesef Türkiye'de futbol çok uzaklarda.

"Rakip 10 kişiyken yediğimiz 2. gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi çok üzdü."

"Kim şampiyon olursa olsun, biz mücadelemizi sezon sonuna kadar verdik. Her maçı 7 eksikle oynuyoruz, hiçbir zaman dile getirmedik. Kimseden de yardım istemedik. Sonuna kadar mücadelemizi verdik."

"Allah kime kısmet ederse o şampiyon olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin, Allah herkesin gönlünü de kalbini de biliyor."