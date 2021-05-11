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Son dakika spor haberleri: maçı sonrası 'dan hakem isyanı!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan zorlu mücadeleyi 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar şampiyonluk yolunda kritik bir mağlubiyet aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili konuşan Yalçın, hakemler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:05 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:25
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!

Sahasında Fatih 'ü ağırlayan mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan siyah-beyazlılar son haftaya ile aynı puanda girdi. Kartal'da teknik direktör , karşılaşmayı değerlendirdi ve hakemler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

Sergen Yalçın: Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor.

Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz.


"BU DURUMLAR YAŞANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜZ"
Hakemler hakkında Sergen Yalçın: Bu durumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Maalesef 'de futbol çok uzaklarda.

"Rakip 10 kişiyken yediğimiz 2. gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi çok üzdü."

"Kim şampiyon olursa olsun, biz mücadelemizi sezon sonuna kadar verdik. Her maçı 7 eksikle oynuyoruz, hiçbir zaman dile getirmedik. Kimseden de yardım istemedik. Sonuna kadar mücadelemizi verdik."

"Allah kime kısmet ederse o şampiyon olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin, Allah herkesin gönlünü de kalbini de biliyor."

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