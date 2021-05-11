Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş değerlendirmesi! "Rakipleri gibi birçok maçı..."

Bugün ve üç gün sonra, sezon başından bu yana akıtılan terlerin, verilen inançlı mücadelenin, son bir gayretle, bir adım daha fazla atmaya çalışarak yaşanan sakatlıkların ve tüm diğer sıkıntıların acıların karşılığını alma günüdür… İnanın çocuklar… Güzel günler göreceğiz… Her zamanki azim ve hırs ve inancınızla mücadele edin…
Bugün rakibiniz Beşiktaş'ın tribün kardeşi Karagümrük… Hep yaptığınız gibi rakibinize saygı duyarak mücadele edin… Gün bugündür sevgili Beşiktaşlılar… Sezon boyu verdiğiniz emeklerin karşılığını almanıza 180 dakika kaldı… Bilirsiniz, 'kader gayrete aşıktır' der eskiler… Gayretinizi eksik etmeyin…
En başta, sezon başından beri verdiğiniz emeklere yazık olmasın diye oynayın bugün… Kaliteniz, kalibreniz, yüreğiniz zaten yeter bu şampiyonluğu kazanmaya… Siz, ananızın ak sütü gibi hak ettiğiniz bir şampiyonluğu kutlarken; biz en içten duygularla, avuçlarımız patlarcasına alkışlamaya hazırız… Haydi Bismillah… Son bir gayret daha… Sonrası, düğün, bayram Allah'ın izniyle…