Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş değerlendirmesi! "Rakipleri gibi birçok maçı..."

Sergen Yalçın ve 24 inanmış adam… Zümrüd-ü Anka kuşu gibi adeta küllerinden doğdular… Sezon başını hatırlayın… Bir-iki isim dışında transfer yok, moral yok, umut yok… Takım kötü… Sonuçlar ona keza… Sonra yavaş yavaş Aboubakar, Ghezzal, Roiser, Josef'in katılmasıyla bambaşka bir Beşiktaş ortaya çıkmaya başladı…

Tesadüfen gelmediler bugünlere… Her maçın, her anını yaşadılar, mücadele ettiler ve öyle kazandılar… Rakipleri gibi birçok maçı son dakika golleriyle kazanmadıkları gibi tam aksine son dakika golleriyle kaybettiler yeri geldi ama hiç vazgeçmediler… Yeri geldi üzüldüler, kırıldılar, darıldılar ve yine de pes etmediler…