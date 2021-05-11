Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal'a özel göre! "Sorumluluk al"

Son dakika spor haberi: 'dan 'a özel göre! "Sorumluluk al"

Son dakika spor haberi... 'de sona adım adım yaklaşılırken, şampiyonulğun en büyük adayı konummunda bulunan hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör kalan maçlara oyuncularını özel olarak hazırlarken Ghezzal'a da özel bir uyarı geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:11
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal'a özel göre! "Sorumluluk al"

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken , derbisinde penaltıdan bir gol atsa da takımına puan kazandıramamıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın hücumcuları karşısında boş alan bulamaması sebebiyle asistçi kimliğini ön plana çıkaramayan oyuncusu, bugünkü karşılaşmasında şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Futbolcusuyla maç öncesinde bir görüşme yapan teknik direktör 'ın, oyunun sıkıştığı anlarda Ghezzal'den sorumluluk almasını istediği bildirildi.

Sık sık ceza alanı dışından kaleyi yoklaması istenen 29 yaşındaki futbolcu, bu direktifler doğrultusunda hem gol atmak hem de asist yapmak için 'ta sahaya çıkacak.

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