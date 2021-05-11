Favori Beşiktaş

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İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 40. hafta maçları sonrasında yeniden güncellendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
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İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 40. hafta maçları sonrasında yeniden güncellendi. G.Saray, geçen hafta sonunda oynayan karşılaşmada lider ' ı 3-1'lik skorla geçerek şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. ise deplasmanından 1-0 geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazanarak, liderle arasındaki puan farkını azalttı. Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.05'ten 1.12'ye yükselmesine rağmen, siyah-beyazlılar Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildi. Beşiktaş'ın arkasında yer alan ezeli rakiplerinden F.Bahçe'nin oranı 6.00'dan 4.50'ye indi. Üçüncü sırada yer alan G.Saray'ın oranı ise 12.00'den 11.00'e düştü.

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