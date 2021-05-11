Beşiktaş'tan transferde M'Baye Niang harekatı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sergen Yalçın'ın favorisi Crotone'de forma giyen Simy. Ancak sözleşme gereği sadece 1.6 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olan Simy'yi pek çok takım istiyor.



Beşiktaş yönetimi bu nedenle alternatifleri de masaya koydu. Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ilk isimse M'Baye Niang oldu. 1.5 milyon euro kiralama ve satın alma opsiyonu ile Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına gönderilen 26 yaşındaki Senegalli golcü gündeme geldi. Al Ahli'de Rumen teknik adam Regechampf ile çalışmak istemediği için kadro dışı bırakılan Niang için bonservisini elinde bulunduran Rennes ile temas kuruldu.



63 GOL 31 ASİST

Beşiktaş'ın santrfor adaylarından M'Baye Niang, bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde 287 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 63 kez havalandıran Senegalli forvet, 31 de asist yaptı ve toplamda 94 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.