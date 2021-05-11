Beşiktaşlı Cyle Larin için flaş transfer gelişmesi! Premier Lig'den 2 kulüp...

Londra'nın bir başka kulübü West Ham da oyuncuyu markaja aldı. 50 milyon euro'ya transfer ettiği Sebastian Haller'den verim alamayan ve 22 milyon euro'ya Ajax'a gönderen İngiliz ekibi Cyle Larin transferiyle gol yollarını güçlendirmeyi hedefliyor. Larin ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü. 2018'in Ocak ayında Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin'in sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.
RİZE&HATAY'A 4'ER GOL ATTI
Beşiktaş'ın başarılı forveti Cyle Larin, bu sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Siyah-beyazlı formasıyla Süper Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atan Kanadalı forvet; ligdeki iki maçta rakip fileleri 4'er kez havalandırmayı başardı. Larin, 6-0 kazanılan Çaykur Rizespor ve 7-0 kazanılan Hatayspor karşılaşmasında toplam 8 gole imza atmayı başardı.