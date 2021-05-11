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Beşiktaşlı için flaş gelişmesi! Premier Lig'den 2 kulüp...

'ta son dakika spor haberi... Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kanadalı forvet için Londra’nın iki önemli kulübü ve devreye girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Beşiktaşlı Cyle Larin için flaş transfer gelişmesi! Premier Lig'den 2 kulüp...
'ın Kanadalı golcüsü 'i Premier Lig'den iki kulüp radarına aldı. 90Min'in özel olarak verdiği habere göre, bu sezon Beşiktaş'ta attığı gollerle gözleri üzerine çeken 26 yaşındaki golcüyle Londra'nın iki önemli kulübü ve ilgileniyor. Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Tottenham'da Harry Kane'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Londra temsilcisi hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Cyle Larin'i etmekte istekli. Ancak Larin ile ilgilenen tek İngiliz kulübü Tottenham değil.

Londra'nın bir başka kulübü West Ham da oyuncuyu markaja aldı. 50 milyon euro'ya transfer ettiği Sebastian Haller'den verim alamayan ve 22 milyon euro'ya Ajax'a gönderen İngiliz ekibi Cyle Larin transferiyle gol yollarını güçlendirmeyi hedefliyor. Larin ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü. 2018'in Ocak ayında Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin'in sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

RİZE&HATAY'A 4'ER GOL ATTI
Beşiktaş'ın başarılı forveti Cyle Larin, bu sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Siyah-beyazlı formasıyla Süper Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atan Kanadalı forvet; ligdeki iki maçta rakip fileleri 4'er kez havalandırmayı başardı. Larin, 6-0 kazanılan Çaykur Rizespor ve 7-0 kazanılan Hatayspor karşılaşmasında toplam 8 gole imza atmayı başardı.

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