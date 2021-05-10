Yine şov yapar mı?

Şampıyonluğa ulaşmak için önünde sadece iki maç kalan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda gol şov yapmıştı. Siyahbeyazlılar, o süreçte 6 puanı 6 gol atarak elde etmişti. Karagümrük'ü son dakikada yediği penaltı golüyle 4-1 mağlup eden Kara Kartallar, Mensah (2), Aboubakar ve Larin ile kazanmıştı. Beşiktaş, kendi evinde oynadığı Göztepe karşılaşmasını ise geriden gelerek almıştı. İlk yarısını geride kapattığı maçın ikinci devresinde Ljajic ve Vincent Aboubakar'ın sayılarıyla zafere ulaşmıştı. Şampiyonluk için 4 puana ihticayı olan siyahbeyazlı ekipte Sergen Yalçın'ın yarınki rakip Karagümrük'ün maçlarını izleyip zayıf yönleri üzerine çalıştığı kaydedildi.