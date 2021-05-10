Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

Son dakika spor haberleri: 'a hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

Son dakika transfer haberi... 'de gözünü şampiyonluğa diken Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon 'nde boy göstermeye hazırlanan Beşiktaş, kadro kaltesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda ilk olarak savunma hattına takviye yapmak istediği ve 2 metrelik boyuyla dikkat çeken yıldız ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:28
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kadroya yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, sezonun sona ermesiyle beraber imzaları attırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

Bununla beraber , daha önce de ilgisinin olduğu o isme rotasını kırmış durumda. Yaz transfer sezonunda da istenen ancak 1 senelik kontratı dolayısıyla resmiyet kazanmayan bu girişim için Kara Kartal, yeniden atağa kalktı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

2 METRELİK KULE BEŞİKTAŞ'A!
, 2 metre 3 santim boyundaki Pape-Alioune Ndiaye'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

Şu anda Ukrayna Ligi ekiplerinden Vorskla Poltava'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

yönetimi, Ndiaye'yi bedelsiz transfer etmek için girişimlerine hız verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

FRANSA'DAN VE PORTEKİZ'DEN TEKLİF VAR
Bununla beraber menajerler aracılığı ile Fransız ekibi Lens'e önerilen Ndiaye, kulübün transfer komitesi tarafından beğenildi ve bir teklif sunuldu. Portekiz ekibi Braga'nın da genç futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2 metrelik yıldıza transfer kancası

PAPE-ALIOUNE NDIAYE KİMDİR?
4 Şubat 1998'de dünyaya gelen Fransız uyruklu futbolcu, stoper mevkiisinde forma giyiyor ancak tercih edilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor. Valenciennes altyapısından çıkan Ndiaye, daha sonra Bologna U19, Bari U19, CF Lorca Deportiva ve Vorskla Poltava'da oynadı.

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