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‘Kalecinin lafıyla aut veriyor’

Derbinin 75. dakikasında ’nın ceza alanı içinde oyun alanında tuttuğu topa yan hakem , aut bayrağı kaldırmış dönen topta 3. golü atmıştı. Maçı yöneticilerle izleyen başkan ’nin, “Muslera’nın itirazıyla aut kararı veriyor. Sen oynat, auta çıktıysa zaten ’dan bakılır. Belki de beraberliği sağlayacakken 3. golü yiyoruz” diyerek isyan ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
‘Kalecinin lafıyla aut veriyor’
Derbinin 75. dakikasında 'nın ceza alanı içinde oyun alanında tuttuğu topa yan hakem , aut bayrağı kaldırmış dönen topta 3. golü atmıştı. Maçı yöneticilerle izleyen başkan 'nin, "Muslera'nın itirazıyla aut kararı veriyor. Sen oynat, auta çıktıysa zaten 'dan bakılır. Belki de beraberliği sağlayacakken 3. golü yiyoruz" diyerek isyan ettiği öğrenildi.
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