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maçına hazır

, 'in 41. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarının tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:45
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır

'in 41. haftasında Salı günü 'ü ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretrching çalışması ile başladı.

Pas ve 5'e 2 çalışması yapılan idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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