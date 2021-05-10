Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig'in 41. haftasında Salı günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretrching çalışması ile başladı.

Pas ve 5'e 2 çalışması yapılan idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.