Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Son dakika spor haberi: - derbisini değerlendirdi

Son dakika - derbisi haberleri... 'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı takım böylece, liderle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. yazarı de karşılaşmayı değerlendirirken, Beşiktaş'ın kadro derinliğinin olmamasına dikkat çekti. İşte o yazı... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 10:03
Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - JOSEF-ATIBA'YA NEFES ALDIRMADILAR

İlk yarı bittiğinde filelerde 3 gol vardı. Geçen hafta Hatay'a 7 gol atan 'ın istatistikleri sezonun en verimsiz 45 dakikasını işaret ediyordu. Muslera'nın koruduğu 3 direğe top isabet etmemiş, penaltıya sebep veren pozisyon da duran toptan gelmişti.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Fatih Terim derbiye ustalarla ve Onyekuru ile başlayınca oyun planı netti. Geçiş oynayacaklardı ve mühim olan 'ın bitiremediği hücumlarda orta sahada kazandığı ikinci topları bertaraf etmekti. Babel'in golüyle öne geçtikten sonra korakor mücadelede hem ezeli rakiplerini hırpaladılar hem de pozisyon vermediler.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Gedson-Taylan ve onlara eşlik eden Babel ile Emre Akbaba, Josef-Atiba ikilisine sezonun en nefes aldırmayan anlarını yaşattılar. Atiba'nın yaptığı penaltı bir kez daha tabelayı değiştirirken, ikinci yarıda Sergen Yalçın elindeki tüm opsiyonları kullanmaya çalıştı.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Dorukhan'ı sol açık yapacak kadar kadro derinliğini yitirmişseniz eliniz kolunuz bağlanır. G.Saray, beklentilerin ötesinde müthiş konsantrasyon ile oynadı derbiyi. İkinci yarıda da 'ın hücumlarını çok fazla zorlanmadan eritirken yorgun düşen Sergen Yalçın'ın takımının karşısında 2 farkı buldular. Şimdi elbette geriye dönüp yaptıkları puan kayıplarına yanacak çok kimse vardır ama Terim'in tecrübesi hep önüne bakmayı gerektiriyor.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

'ın mağlubiyetin travmasını atlatabilmesi için sadece 3 günü var. ise sahada ve dışında çalkantılarla geçen bir sezonun mayıs ayında taraftarına sezonun ikinci derbi galibiyetini tattırdı. Kalan iki haftada ne olur derseniz her şey olur.

SON DAKİKA