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Boş geçmedi

’ın ‘sihirbaz’ lakaplı yıldızı Ghezzal Cumartesi akşamı G.Saray derbisinde de golünü attı ama puanı getiremedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Boş geçmedi

'ın başarılı oyuncularından , derbi maçını da boş geçmedi. Siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'de bu sezon 5 gol atan Cezayirli yıldız, Telekom Arena'da kazanılan penaltı atışında topu filelere göndererek gol sayısını 6'ya yükseltti. Beşiktaş'ta 6 gol atan, 17 de asist yapan Ghezzal, böylece toplamda 23 gole direkt olarak katkı sağladı. Cezayirli oyuncu derbi sonrasında "Bu maçta tek düşüncemiz kazanmaktı fakat başaramadık. Ben gol attım ama inanın maç sonunda buna sevinemedim. Ama kalan iki maçımızı kanarak mutlu sona ulaşacağız, takım olarak buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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