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Son dakika haberleri | derbisinin ardından konuştu!

'in 40. haftası nefesleri kesti. 10 maçın aynı anda oynandığı hafta derbi maça da sahne oldu. sahasında 'ı konuk ederken karşılaşma 3-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü , derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:11
Son dakika GS BJK haberleri | Sergen Yalçın Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından konuştu!

'in 40. haftası nefesleri kesti. 10 maçın aynı anda oynandığı hafta derbi maça da sahne oldu. sahasında 'ı konuk ederken karşılaşma 3-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü , derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri;

"Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koymadığımızı düşünüyorum. Futbolda böyle sonuçlar oluyor. Bu tür sonuçlar ortaya çıkabiliyor."

"Bu maçla kafamızı fazla kurcalayamayız, hemen diğer maçlara konsantre olmalıyız."

"Komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. Bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyoruz, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş ki, Superman herhalde. ve yardımcılarını tebrik ediyorum, çok güzel maç yönettiler."

"Mağlubiyeti hakeme bağlamak istiyoruz ama ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız."

"Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum."

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