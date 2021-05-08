Son dakika GS BJK haberleri | Sergen Yalçın Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftası nefesleri kesti. 10 maçın aynı anda oynandığı hafta derbi maça da sahne oldu. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken karşılaşma 3-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri;

"Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koymadığımızı düşünüyorum. Futbolda böyle sonuçlar oluyor. Bu tür sonuçlar ortaya çıkabiliyor."

"Bu maçla kafamızı fazla kurcalayamayız, hemen diğer maçlara konsantre olmalıyız."

"Komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. Bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyoruz, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş ki, Superman herhalde. Cüneyt hoca ve yardımcılarını tebrik ediyorum, çok güzel maç yönettiler."

"Mağlubiyeti hakeme bağlamak istiyoruz ama ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız."

"Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum."