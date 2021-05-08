"Güvenim sonsuz"

Takımına her fırsatta moral veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dev derbiye saatler kala takıma güvenini bir kez daha dile getirdi. Çebi, "G.Saray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan oldum demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda sadece lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyaç olduğumuz puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz, ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Bu maçın da önemini de G.Saray'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğunu da biliyoruz. Ama ben Sergen hocama ve futbolcularıma sonsuz güveniyorum. İçimde huzur var ve kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Fatih Terim'in "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" ifadeleriyle ilgili de konuşan Başkan, "Tabii ki alkışlayacak. Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok" dedi. Ahmet Nur Çebi ayrıca "Çok zorlu bir sezon oldu, periyot çok sıkışıktı ve tüm oyuncular çok yoruldu. Bu zor süreçte ellerinden gelen her şeyi yapan Beşiktaşlı futbolcularımı kutluyorum. Sergen hocam ve ekibi de çok iyi işler çıkardı. Umarım emeklerimizin karşılığını alırız" şeklinde konuştu. Başkan son olarak taraftarları özlediklerini belirtip "Umarım en kısa sürede bu salgını atlatıp yine seyircilerimiz önünde coşku dolu günlerimize döneriz" ifadelerini kullandı.